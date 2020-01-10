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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Желтый уровень опасности объявлен в Москве и Подмосковье

, 13:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Гидрометцентр

Желтый уровень опасности объявлен в Москве и Подмосковье
зима в Москве, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Гидрометцентр днем в пятницу, 10 января, объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты, опубликованной на сайте учреждения.
 
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Согласно последней информации метеорологов, погодные условия в столичном регионе будут опасными из-за тумана, который образуется сегодня вечером.
 
Эксперты отмечают, что предупреждение из-за тумана будет действовать в Москве с 21.00 пятницы и до 10.00 субботы, а в Московской области – с 23.00 пятницы до 13.00 субботы. Автомобилистов призывают быть аккуратными и внимательными на дорогах.
 
ЕТ

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