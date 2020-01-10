Желтый уровень опасности объявлен в Москве и Подмосковье

Гидрометцентр днем в пятницу, 10 января, объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты, опубликованной на сайте учреждения.

Согласно последней информации метеорологов, погодные условия в столичном регионе будут опасными из-за тумана, который образуется сегодня вечером.

Эксперты отмечают, что предупреждение из-за тумана будет действовать в Москве с 21.00 пятницы и до 10.00 субботы, а в Московской области – с 23.00 пятницы до 13.00 субботы. Автомобилистов призывают быть аккуратными и внимательными на дорогах.