Роспотребнадзор: разговаривать по мобильному не стоит дольше двух минут

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10 января 2020, 13:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

Роспотребнадзор дал рекомендации россиянам по безопасному использованию мобильных телефонов. По словам специалистов, разговор не стоит продолжать дольше двух минут. Перерыв между звонками должен составлять не менее 15 минут.

В сообщении Роспотребнадзора также говорится, что лучше не разговаривать по телефону, а писать сообщения. Если разговора не избежать, то подносить гаджет к уху надо только после ответа собеседника, а во время беседы держать аппарат на некотором расстоянии для того, чтобы снизить воздействие излучения на мозг.