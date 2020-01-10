Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Роспотребнадзор: разговаривать по мобильному не стоит дольше двух минут

, 13:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Роспотребнадзор: разговаривать по мобильному не стоит дольше двух минут
фото: pixabey

Роспотребнадзор дал рекомендации россиянам по безопасному использованию мобильных телефонов. По словам специалистов, разговор не стоит продолжать дольше двух минут. Перерыв между звонками должен составлять не менее 15 минут.

В сообщении Роспотребнадзора также говорится, что лучше не разговаривать по телефону, а писать сообщения. Если разговора не избежать, то подносить гаджет к уху надо только после ответа собеседника, а во время беседы держать аппарат на некотором расстоянии для того, чтобы снизить воздействие излучения на мозг.

СЕ

//картина дня

В мире

Ветеран АТО сообщила об «абсолютной готовности» Украины к гражданской войне

Ветеран АТО сообщила об «абсолютной готовности» Украины к гражданской войне

Украина «абсолютно готова» к гражданской войне. Соответствующую точку зрения озвучила Маруся Зверобой, ветеран «Антитеррористической операции» (АТО, прежнее название силовой операции Киева в Донбассе).

Из-за низкой эффективности противоракетной обороны США не смогли отразить удары иранских ракет по своим базам.

Из-за низкой эффективности противоракетной обороны США не смогли отразить удары иранских ракет по своим базам.

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Богатейшая женщина Африки Изабель душ Сантуш считает себя россиянкой. Она утверждает, что таковой является по праву рождения. Ее состояние оценивается в 2,3 миллиардов…

В пятницу, 10 января, в СМИ появилась информация о похищении драгоценностей и наличных из кабинета главного бухгалтера Торгово-промышленной палаты России. Происшествие…

//новости ан

Житель Кургана пожаловался, что его бабушке повысили пенсию на целых 1 рубль 10 копеек. Его возмущению не было предела и поэтому он его выплеснул в соцсетях. Его…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Помощник Александра Григоряна принял команду, когда ее уже похоронили, однако в шести матчах «Тамбов» вдруг набрал 13 очков, взлетел на 11-е место, а Сергей Первушин из И…

Известная телеведущая и гимнастка Ляйсан Утяшева поделилась с поклонниками секретами стройной фигуры. Заметность рассказала, как избавиться от лишних кг после новогодних…