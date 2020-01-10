"Принесли пенсию с надбавкой в 1 рубль", россияне жалуются, что обещанная властью надбавка к пенсии это сплошной обман

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10 января 2020, 13:21 [ «Аргументы Недели» ]

Житель Кургана пожаловался, что его бабушке повысили пенсию на целых 1 рубль 10 копеек. Его возмущению не было предела и поэтому он его выплеснул в соцсетях. Его поддержали подписчики по всей России.

«Моей бабушке принесли пенсию с добавкой 1 руб. 10 коп. Мы бабушке помогаем, она не нуждается, но второй день плачет от обиды», — рассказал россиянин о реакции 75-летней пенсионерки, которая, по его словам, работала с 15 лет.

С 1 янвaря 2020 года в России повысили пенсии неработающим пенсионерам. Страховые пенсии проиндексированы на 6,6% по сравнению с 2019 годом — выше уровня инфляции. Изменения коснутся примерно 32 млн человек. Фиксированная выплата теперь составляет 5 686,25 рубля, стоимость пенсионного коэффициента равняется 93 рублям.

Размер средней пенсии по старости для неработающих пенсионеров достиг 16,5 тысячи рублей. При этом надбавка для каждого конкретного пенсионера индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии.

«У мамы пенсия минимальная, тоже не прибавили совсем, она ждала этой прибавки. Поплакала. Ей обидно, что столько лет вкалывала за копейки», «Если пенсия своя меньше, чем 8750 р., то добавка рубль. Вот такой расчет. Типа добавка, а ее по факту нет. Добавка тем, у кого пенсия больше», — пишут пользователи интернета по всей России.

В курганском отделении пенсионного фонда подтвердили, что подобная прибавка может быть. Те пенсионеры, кому начислена минимальная пенсия, получают федеральные социальные доплаты. Таким образом, пенсия достигает размера прожиточного минимума — 8750 рублей. Прибавка же идет только на начисленную пенсию. «Пенсию женщины проиндексировали на 6,6%. Она достигла величины прожиточного минимума, и федеральная социальная доплата была сокращена. По итогу прибавка могла составить 1,1 рубля», — прокомментировала «URA.RU» пресс-секретарь отделения Мария Метелева.

"Курам на смех", "Вот бы кому-нибудь из депутатов повысили зарплату на рубль, они бы сочли это оскорблением", " Зато по телевизору будут рассказывать о значительном повышении пенсионных выплат", - комментируют новость пользователи Сети.