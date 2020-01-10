"Россиянка, когда это выгодно", самая богатая женщина Африки считает себя гражданкой нашей страны

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10 января 2020, 13:36 [ «Аргументы Недели» ]

Богатейшая женщина Африки Изабель душ Сантуш считает себя россиянкой. Она утверждает, что таковой является по праву рождения. Ее состояние оценивается в 2,3 млрд долларов и она является дочерью экс-президента Анголы.

Бизнесвумен располагает активами в Португалии и долями в крупнейших ангольских компаниях. На данный момент она вместе с мужем проживает в Дубае. В африканскую страну Изабель возвращаться не собирается поскольку там против нее расследуются уголовные дела. Новый президент Анголы в рамках борьбы с коррупцией уволил ее с поста главы государственной нефтяной компании Sonangol, а суд арестовал активы.

Российское гражданство поможет женщине избежать экстрадиции из ОАЭ в Анголу. Изабель является дочерью экс-президента Анголы от первого брака с уроженкой Пензы Татьяной Кукановой. Сейчас первая супруга бывшего президента живет в Лондоне.

"А может она тогда и в Россию переедет, например, в Сибирь. И налоги станет платить, раз уж она россиянка?", - задают вопрос пользователи Сети.