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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Синоптики рассказали о лунном затмении с пятницы на субботу в Москве

, 12:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Синоптики рассказали о лунном затмении с пятницы на субботу в Москве
Фото: pixabay.com

Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о лунном затмении, которое жители столицы могут наблюдать в ночь с пятницы на субботу. При этом синоптик отметила, что в это время ожидается облачная погода и видимость немного будет нарушена.

«Очень мала вероятность того, что просветы будут именно во время лунного затмения, которое начнётся около 20:00. Вероятность того, что у нас именно в этот момент появится просвет в облаках, очень мала», - пояснила Позднякова.

Эксперт добавила, что возможны краткосрочные просветы. По её словам, полнолуние достаточно редкое явление и, если его получится рассмотреть, то это «будет просто чудо под Старый Новый год».

Уточняется, что затмение доступно для наблюдения на всей территории России.

БА

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