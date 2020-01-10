Что говорит об интеллекте любовь к мемам?

//Общество 13+

10 января 2020, 13:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: соцсети

Доцент факультета психологии СПбГУ Ольга Щербакова рассказала, как восприятие интернет-шуток и мемов сказывается на интеллекте человека. Исследователь считает, что в последние годы форма юмора сильно трансформировалась.

Одна из самых эффективных диет оказалась опасной

Щербакова заявила, что люди перестали пересказывать друг другу смешные истории и анекдоты, а вместо этого начали обмениваться короткими забавными картинками. Тенденцию она связала с обилием информации. При этом она отметила, что современным молодым людям стало сложнее воспринимать двойственные тексты.

«За день среднестатистический современный человек перерабатывает такой объем информации, который он раньше мог обрабатывать в течение недели», - сказала психолог.