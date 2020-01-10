Что говорит об интеллекте любовь к мемам?

Доцент факультета психологии СПбГУ Ольга Щербакова рассказала, как восприятие интернет-шуток и мемов сказывается на интеллекте человека. Исследователь считает, что в последние годы форма юмора сильно трансформировалась.
Щербакова заявила, что люди перестали пересказывать друг другу смешные истории и анекдоты, а вместо этого начали обмениваться короткими забавными картинками. Тенденцию она связала с обилием информации. При этом она отметила, что современным молодым людям стало сложнее воспринимать двойственные тексты.
«За день среднестатистический современный человек перерабатывает такой объем информации, который он раньше мог обрабатывать в течение недели», - сказала психолог.