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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Что говорит об интеллекте любовь к мемам?

, 13:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Что говорит об интеллекте любовь к мемам?
Фото: соцсети

Доцент факультета психологии СПбГУ Ольга Щербакова рассказала, как восприятие интернет-шуток и мемов сказывается на интеллекте человека. Исследователь считает, что в последние годы форма юмора сильно трансформировалась.

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Щербакова заявила, что люди перестали пересказывать друг другу смешные истории и анекдоты, а вместо этого начали обмениваться короткими забавными картинками. Тенденцию она связала с обилием информации. При этом она отметила, что современным молодым людям стало сложнее воспринимать двойственные тексты.

«За день среднестатистический современный человек перерабатывает такой объем информации, который он раньше мог обрабатывать в течение недели», - сказала психолог.

АБ

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