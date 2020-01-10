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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Обычный московский строитель стал лицом мировых брендов

, 11:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

Обычный московский строитель стал лицом мировых брендов
Фото: Саша Крамаренко, Instagram

Стало известно об обычном строителе из Москвы, который за два года смог стать лицом известных мировых брендов и обложек глянцевых журналов. Сейчас Саша Крамаренко делится своим опытом в социальных сетях и рассказывает, как можно добиться успеха.

Молодой человек призывает своих поклонников сначала поставить себе цель. При этом нужно усердно работать, чтобы её добиться, а не бросать всё на половине пути.

«Там приходилось пахать в жару и в стужу по 12 часов в сутки, в грязи и пыли и за гроши», - вспоминает он о своём решении вернуться в столицу с Дальнего Востока, куда он уезжал строить космодром.

Крамаренко отметил, что сначала он пробовал себя в качестве актера массовки различных ток-шоу. По его словам, ему пришлось сбросить 17 килограммов, бегая каждый день по десять километров и занимаясь в тренажёрном зале. А после кардинальных изменений его заметил фотограф, что стало для него судьбоносным шагом на пути в карьере. Молодого человека пригласили в Coca-Cola.

«Хочу поддержать тех, кто отчаивается … Они услышат мою историю, как паренек, который копался в грязи на стройке за копейки, чего-то в жизни добился трудом и верой в себя. Значит, и они смогут», - заключил он.

БА

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