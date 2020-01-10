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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Москвичам посоветовали не ждать крещенских морозов

, 10:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Москвичам посоветовали не ждать крещенских морозов
Крещение, Dmitry Chasovitin/Global Look Press
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков в пятницу, 10 января, порекомендовал москвичам и гостям столицы не ждать крещенских морозов. Сильных изменений погодных условий не ожидается.
 
Предполагается, что в Крещение, 19 января, температура воздуха в Москве опустится до минус 5 градусов. Высота снежного покрова в этот день будет составлять примерно 5-7 сантиметров. Ожидаются также осадки в виде снега, мокрого снега или даже дождя.
 
Метеоролог также посоветовал гражданам быть осторожными на льду водоемов, поскольку в некоторых местах он может быть не слишком прочным.
ЕТ

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