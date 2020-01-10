В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень опасности из-за гололедицы

Специалисты Гидрометцентра объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье с утра пятницы, 10 января, и до вечера воскресенья, 12 января. Предупреждение распространили из-за гололедицы.

Синоптики подчеркнули, что в ближайшие два дня погодные условия в столичном регионе будут потенциально опасными для здоровья и жизни граждан.

Пешеходам советуют надевать нескользкую обувь, а водителей призывают быть максимально внимательными и аккуратными на дорогах. Автомобилистам рекомендуют соблюдать скоростной режим и не совершать необдуманных или резких маневров во время движения.