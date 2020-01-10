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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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В Росгидромете объяснили теплую зиму

, 09:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФБА "Экономика сегодня"

В Росгидромете объяснили теплую зиму
Фото: pixabay.com

Глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил причины аномально теплой зимы во многих регионах России. Он заявил, что причиной теплой погоды сало «идеальное стечение обстоятельств».

Варакин рассказал, что в это время года над Сибирью формируется «сибирский максимум», который удерживает и выхолаживает теплый воздух, который затем распространяется на центральную Россию и Урал. Однако в этом году антициклон расположился на границе Монголии, над северо-западом Китая, югом Бурятии и югом Забайкалья, где температура упала до 25-30 градусов ниже нуля. При этом теплые атлантические циклоны свободно распространяются по Уралу, объяснил синоптик.

АБ

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