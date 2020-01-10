В Роспотребнадзоре рассказали, как безопасно пользоваться мобильным телефоном

Эксперты Роспотребнадзора в пятницу рассказали, как безопасно пользоваться мобильным телефоном, чтобы минимизировать возможный вред для здоровья. По словам специалистов, существует ряд правил.

В Роспотребнадзоре уточнили, что разговор по мобильному телефону не должен длиться более двух минут, а минимальная пауза между беседами должна составлять не менее 15 минут. В ведомстве уточнили, что гораздо безопаснее писать сообщения, чем постоянно держать трубку у головы.

Подчеркивается, что располагать трубку гаджета следует на расстоянии от уха и держать ее за нижнюю часть и вертикально – таким образом воздействие излучения на мозг снижается в четыре раза.