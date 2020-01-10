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В Роспотребнадзоре рассказали, как безопасно пользоваться мобильным телефоном

, 09:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Роспотребнадзор

В Роспотребнадзоре рассказали, как безопасно пользоваться мобильным телефоном
разговор по мобильному телефону, pixabay.com
Эксперты Роспотребнадзора в пятницу рассказали, как безопасно пользоваться мобильным телефоном, чтобы минимизировать возможный вред для здоровья. По словам специалистов, существует ряд правил.
 
В Роспотребнадзоре уточнили, что разговор по мобильному телефону не должен длиться более двух минут, а минимальная пауза между беседами должна составлять не менее 15 минут. В ведомстве уточнили, что гораздо безопаснее писать сообщения, чем постоянно держать трубку у головы.
 
Подчеркивается, что располагать трубку гаджета следует на расстоянии от уха и держать ее за нижнюю часть и вертикально – таким образом воздействие излучения на мозг снижается в четыре раза.
По словам специалистов, во время разговора лучше снимать очки с металлической оправой, поскольку она способна усилить интенсивность электромагнитного поля, воздействующего на человека. Не рекомендуется оставлять мобильные телефоны рядом с собой во время сна.
ЕТ

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