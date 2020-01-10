Губернатор потребовал провести проверку организации шоу «Снежная королева»

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10 января 2020, 08:50 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

В ходе проверке будет дана оценка действий должностных лиц, причастных к организации скандального новогоднего шоу.

Напомним, скандал разгорелся вокруг детского шоу «Снежная королева», которое в праздничные дни проходило в ледовой арене «Трактор». Зрители остались недовольны уровнем мероприятия и потребовали вернуть деньги за билеты. В представлении были задействованы местные детские спортивные и танцевальные коллективы. Билеты на шоу распространялись среди южноуральских школьников бесплатно, но попасть на представление они могли только в сопровождении взрослых, которые должны были купить билет стоимостью от 1 тысячи рублей.

По требованию Алексея Текслера в ближайшее время будет проведена проверка на предмет причастности чиновников к организации этого мероприятия.