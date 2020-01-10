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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Выигравшая в лотерею россиянка рассказала, на что потратит миллиард

, 07:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Выигравшая в лотерею россиянка рассказала, на что потратит миллиард
Фото: pixabay.com

Победительница лотереи россиянка Надежда Бартош рассказала, на что собирается потратить выигранный миллиард рублей. Женщина призналась, что предчувствовала выигрыш. Она объяснила, что родилась 31 декабря, а по прогнозам 2020 год должен принести ей удачу.

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Бартош рассказала, что полученные деньги потратит с осторожностью. Часть она планирует вложить в семейный бизнес. Она отметила, что на ее семью работает несколько человек, за судьбу которых она чувствует ответственность.

Также победительница намерена пожертвовать часть призового миллиарда на благотворительные нужды.

АБ

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