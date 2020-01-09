Жулики могут воспользоваться тем, что вы укоротили написание года

//Общество 13+

9 января 2020, 23:23 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Юристы настоятельно рекомендуют в новом году приучить себя при заполнении документов писать дату полностью. Иначе ее легко подделать.

Если раньше мы могли спокойной вместо 2019 указать просто 19, то в 2020 году от этой привычки стоит избавиться. Так, в важном документе нельзя оставить, например, просто 09.01.20. Нужно обязательно заполнить полностью – 09.01.2020.

Если оставить укороченный вариант, желающие смогут дописать все, что угодно. И документ из свежего превратится в бумагу, подписанную, к примеру, в 2018 или 2017.

Прежде всего это касается долговых расписок, договоров аренды. Да и вообще, любых юридически значимых документов.

В следующий раз подобная проблема возникнет лишь через 101 год.