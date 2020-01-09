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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Жулики могут воспользоваться тем, что вы укоротили написание года

, 23:23 [ «Аргументы Недели» ]

Жулики могут воспользоваться тем, что вы укоротили написание года
Фото: соцсети

Юристы настоятельно рекомендуют в новом году приучить себя при заполнении документов писать дату полностью. Иначе ее легко подделать.

 

Если раньше мы могли спокойной вместо 2019 указать просто 19, то в 2020 году от этой привычки стоит избавиться. Так, в важном документе нельзя оставить, например, просто 09.01.20. Нужно обязательно заполнить полностью – 09.01.2020. 

Если оставить укороченный вариант, желающие смогут дописать все, что угодно. И документ из свежего превратится в бумагу, подписанную, к примеру, в 2018 или 2017. 

Прежде всего это касается долговых расписок, договоров аренды. Да и вообще, любых юридически значимых документов. 

В следующий раз подобная проблема возникнет лишь через 101 год. 

ГБ

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