Материал будущего – мел: архитектор Сергей Сычев о современном строительстве

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9 января 2020, 19:52 [ «Аргументы Недели», Беседовал Александр ДЕНИСЮК ]

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Можно ли собирать многоэтажки, как конструктор «Лего»? Почему мел – технологии будущего? Могут ли соцсети помочь в формировании комфортной городской среды? Почему плотная городская застройка грозит превратиться со временем в гетто? В ответах на эти вопросы корреспондент «АН» постарался разобраться вместе с архитектором строительной фирмы «Куб 3» Сергеем Сычевым.

Инновации в сфере строительства

- Расскажите, какие технологии вы используете?

- Куб 2,5 – это технология строительства монолитного каркасного домостроения. Основана на сборном железобетонном каркасе, который делается на предприятии и идет на стройку в стопроцентной готовности. Разработана и запатентована белорусами. Почему мы ее взяли – чтобы на ее основе (сборного и заводского качества) применять нашу технологию сверхлегкого утеплителя и панелей ПетроПан. ПетроПан – с греческого переводится как «каменная стена». Потому что, застывая, этот утеплитель становится очень плотным и крепким, то есть может нести большую нагрузку. Большим преимуществом является выполнение работ по производству и сборке на заводе, вместо того, чтобы собирать на месте. Идут полностью модули с отделкой, с окном, с мебелью, и каждый модуль ставится согласно технологической карте в свое место.

- Как конструктор «Лего»…

- Да. При наличии всех комплектующих, 27-ми этажный дом можно собрать в течение 2-3 месяцев! Комплектующие производятся заранее. Разрабатывается проект, и к моменту строительства должна быть готовность порядка 80-ти процентов изделий. Дальше идет уже сборка. Все чисто, сухо. Меньше грязи, меньше пыли. Эта технология во всем мире уже используется. То есть мы не впереди планеты всей. Мы пытаемся только улучшить наш рынок за счет того, что осваиваем и дорабатываем новый материал.

А вообще, во всем мире специалисты уже работают с мелом. Мел – это материал будущего. Экологически чистый, удобный, качественный. Сейчас ведутся разработки и, скорее всего, в дальнейшей перспективе наше жилье будет производиться с использованием мела.

- То есть, вместо бетона, как основной материал?

- Верно. Единственное что – он, конечно, рыхлый, пористый. Сейчас его смешивают с разными вяжущими добавками, чтобы стабилизировать. Это будет прорыв. Конечно, это будет недешевое жилье поначалу. Постепенно нарастят мощности – будет адекватная цена.

- Появился новый тренд на экологичные дома. Насколько сейчас важно строить экологично?

- Есть технология печати домов на 3D-принтере. При такой технологии не используются растворы. Практично, экологично, но очень дорого. Это не для массового строительства. А мы планируем работать именно с массовой застройкой. Чтобы человек мог зайти на сайт, открыть каталог и из подходящих элементов собрать свой дом.

Народ уходит из города

- Многоэтажная застройка – зло или благо?

- Я считаю, зло. Давайте проанализируем ситуацию. У нас в России никогда не было высокого жилья. Все низкое, приземленное, потому что суровый климат. Полгода тепло, полгода – зима. Поэтому необходимости лезть вверх не было. Всегда ставили избы с большими толстыми стенами, с крышей от снеговой нагрузки. Печка посередине, чтобы отапливалось. А высотное строительство все разбивает, вытягивает вверх, позволяет обдуваться ветрами. Снег, понятное дело, плюс растяжка сетей по вертикали. Вода, тепло. Это все затраты, теплопотери. Чтобы их компенсировать, увеличивают мощности теплоносителей или расходуют больше газа. Плюс обслуживание: лифты, мусоропроводы и прочее. Все эти затраты ложатся на плечи простого обывателя. Строится такое жилье очень долго, да и сам фактор проживания… Набивать людей, которые не знают, кто по соседству живет внизу или вверху – это разобщение общества. Когда в одном доме проживает небольшое количество людей, происходит единение, общение, сплочение людей. Сейчас в высотке, просто чтобы принять решение, например, поставить ворота, нужно собрать всех. Это нереально. Кто-то на работе, кого-то нет дома, о ком-то вообще не знают, живет человек дома или не живет. Это не лучшее решение. Для офисов, для бизнес-центров – да, пришел, временно побыл и ушел. Нахождение на высоте – это давление на человека. То же атмосферное давление. Недаром бывший губернатор Воронежской области, где мы в основном работаем, перед самым уходом заявил: «Ребята, ну хватит уже, наверное? Давайте будем строить комфортное загородное жилье. Опустим людей к земле».

Сейчас все больше народ уходит из города. Мы даже в своей практике с этим сталкиваемся. Проектируем коттеджи, таун-хаусы. Ореол растет. Если раньше пределом были поселки в 10-20-километровой зоне вокруг мегаполиса, то сейчас уже и 40 километров не страшит. Единственное что – нет инфраструктуры. Была бы развитая инфраструктура в этих удаленных агломерациях, тогда бы вообще проблем не было. Опять же, помимо инфраструктуры нужна точка притяжения. Рабочие места нужно создавать, анклавы производственных, административных, муниципальных служб. Тот же водоканал – сделал бы свое представительство, и человеку уже не нужно в город ехать. В Китае прежде чем заселить территорию, создают общественный центр. А у нас наоборот - сначала застраивают поле. Строители зачастую просто в поле дома ставят в надежде на то, что когда-нибудь здесь появится инфраструктура. Но иногда к этим застройкам даже общественный транспорт не ходит. Как туда добраться?

- Это, как Варламов говорит, у нас нет урбанистики. И нет профессии «урбанист».

- Она была. Я вот учился на градостроителя. Нас учили, как и что. Анализ территории, климата, розы ветров, транспорта, логистики, производства. Создание рабочих мест, инфраструктуры. Сейчас – тыкают, лепят. Нагоняют людей в эти высотки. Сколько их, людей? Это парковочные места, детсады, школы и прочее. Потому, я считаю, нужно создавать малоэтажное комфортное жилье. Даже отчасти не коттеджное.

Коттедж – индивидуальное решение каждого. Если есть определенное количество финансов, ты хочешь определенный социум иметь, вменяемых соседей. Выбираешь резиденцию из коттеджного поселка, который собирает людей, единых по духу. А то люди строят зачастую – хибарки, хибарки – бац – воткнулся замок. Да, он для себя построил, для души, но смотрится это… И ему, опять же. Сидит в замке, а в окно видны покосившиеся курятники. Такие дома потом трудно продать. Если б это было в одном социальном спектре, для одной социальной группы и дома друг другу под стать. А когда непонятно где стоит…



Нужно создавать для таких людей проекты комплексных жилых групп (коттеджный поселок или резиденция) разрабатывать и предлагать на рынок. Человек увидел – ему понравилось. Составляет заявку. Когда ты видишь, кто с тобой будет жить рядом – это было бы очень интересно.

- Можно даже соцсети прикрепить.

- Конечно. Но этим нужно заниматься. И эта работа интересная, не обыденная. Ты и проектировщик, и риелтор, и психолог. За этим будущее. А сейчас хотят тупо построить-продать. Потом начинаются споры, заборы ставят, нарушается концепция образа.

Угроза русского «гетто»

- Специалисты предупреждают о такой опасности: как только массово начнут появляться адекватные жилищные проекты – все эти коробки опустеют, в них останутся только самые бедные и у нас появятся «гетто».

- Да. К этому идет. Сейчас на рынке числится пять тысяч непроданных квартир (и это только в Воронеже, а что уж говорить обо всей России?). Стоят пустые.

- И их продолжают строить…

- Продолжают, потому что есть производство. Строят, чтобы оно не простаивало, чтобы люди зарплаты получали. Есть статистика, что рынок перенасыщен, спад производства и строительства почти по всей стране – потому что не покупается.

Давно уже предлагаем коттеджные поселки, ищем инвесторов. Никому не нужно. Нужны сверхприбыли. Хотя, построив малоэтажное жилье, ты его быстрее продашь. Что высотку ты построишь за 3-4 года, что сопоставимого по квадратным метрам малоэтажного жилья – тоже за 3-4 года. Но ты продашь его быстрее. Опять же, всем нужен центр, потому что дороже. Ну, создайте инфраструктуру, условия и подымите цену! Все! Центр – уже встать негде. И я наблюдаю такую картину не только в Воронеже, в основном эти проблемы общероссийские. Несмотря на платные парковки – все равно. Въехать-выехать из города тяжело. Поэтому задача грамотных застройщиков в этом направлении должна двигаться. Должны быть и областные программы. Можно поехать в любой областной департамент, дабы пообщаться по поводу этого вопроса. Знаете, что ответят? Скажут – земля везде частная. Свободных городских земель почти не осталось. «Мы же не можем дать указания частнику, что ему делать».

Отсюда и тенденция у нас, что лепят и лепят эти высотки. Города забивают транспортом, людьми. Рабочие места не создаются. Они все в различных экономических зонах.