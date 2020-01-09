Их спасла судьба: истории чудесных спасений

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9 января 2020, 19:29 [ «Аргументы Недели», Ольга Новикова ]

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Двое пассажиров отказались от полета на Boeing-737, вылетавшего из Тегерана в среду, 8 января. Позднее лайнер потерпел крушение. «Аргументы недели» подобрали подобные истории чудесных спасений, божественного провидения, когда люди не садятся в роковой самолёт, отменяют деловую встречу, подхватывают ангину или ещё по каким-либо причинам избегают неминуемой гибели в месте трагедии.

Британская пара с ребенком Барри и Иззи Сим смогла избежать гибели, не попав в последний момент на самолет Boeing 777, вылетавший из Куала-Лумпура 17 июля 2014 года. Когда семья пришла в аэропорт, им не продали билеты, заявив, что в самолете осталось только одно свободное место. В итоге, семье Сим пришлось брать билеты на более поздний рейс. Спустя несколько часов они узнали, что именно этот Boeing 777, на который им не удалось попасть, был сбит в небе над Донецком.

В авиакатастрофе трагичного рейса 7K 9268 Шарм-эш-Шейх – Санкт-Петербург погибли 224 человека, но жертв могло быть и больше. В тот роковой день, 31 октября 2015 года, регистрацию не прошли 16 человек.

Среди не полетевших на А321 – Юлия Казанцева. Девушка избежала гибели, вернувшись домой на день раньше. Спутник Юлии настоял на выборе другой даты вылета, чтобы девушка успела адаптироваться к местной погоде по возвращении из отпуска, перед выходом на работу.

Олег Ермаков также чудом не оказался на злополучном 9268-й рейсе. Мужчина уволился из компании "Когалымавиа" за 2 недели до трагедии. На таком решении настоял отец Олега, которому приснился "нехороший" сон про авиакатастрофу.

25 декабря 2016 года. Рейс российских ВВС по маршруту Москва – Сочи – Латакия. Ту-154 падает в Черное море спустя 7 минут после вылета из аэропорта Сочи. Погибли все 92 человека. В этом самолёте должен был лететь двукратный призер Олимпиады в Пекине Антон Голоцуцков, но жена отговорила его. Сам Антон признаётся: «Накануне я должен был улететь в Челябинск. Приехал в аэропорт, но в самолет не пустили. Мол, на минуту опоздал на регистрацию. Я возмутился: «Посмотрите камеры! Полтора часа стояли в очереди!». Но девушка на стойке даже отвечать не стала. Просто повернулась и ушла. Потом пошел ругаться в офис авиакомпании, услышал только: «Сами виноваты, это ваши проблемы». Улететь не удалось. Вернулся домой, чемоданы не распаковывал. На следующий день был рейс в Сирию. Я уже выходил из дома – ехать в аэропорт. Как мне звонят и говорят: «Антон, отбой». Оказалось – что-то напутали в документах. И замминистра обороны не пустил нас на рейс. Сказал: «Либо все переделывайте до 18.00, либо они не летят». «Нас пытались зарегистрировать на рейс обходными путями, но все было строго. А документы переоформить не успели. В итоге, я остался. В шесть утра меня будит жена. Ребенок маленький, она вставала рано, включила телевизор. А там – новость дня… В общем, будит и говорит: «Антон, твой самолет разбился!».

37-летнего жителя Сочи Максима Коломейцева, чудом избежавшего посадки в роковой самолёт, также заслуживает внимания. Он должен был лететь роковым рейсом Ан-148, который потерпел крушение 11 февраля 2018 года. Погибли все находившиеся на борту — 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Но Максим незадолго перед этим сдал билеты — подвели в автосалоне, не смогли вовремя подготовить заказанный им автомобиль, и поездку пришлось отложить. «Потерял десять тысяч рублей, обрел жизнь», — так описал случившееся житель Сочи.

Судьба уберегла их от теракта

В октябре 2004 года супруги Хотько из Беларуси отправились в отпуск в Египет. Путевку подарил сын. С самого начала поездка не задалась – в аэропорту Шарм-эль-Шейха пришлось долго ждать багаж, из-за этого опоздали на автобус. Следовательно, в отеле пара оказалась на несколько часов позже, чем планировалось, и в их номер поселили других людей. В результате, Николаю и Галине достались апартаменты в заднем крыле отеля, откуда очень неудобно добираться до пляжа. Но супругам это не помешало насладиться отдыхом. А спустя неделю в отеле «Хилтон» прогремела серия взрывов. Самое мощное устройство сработало рядом с номером, который был забронирован для них изначально. Людям, которые там оказались, выжить не удалось. Атака на отель унесла жизни более тридцати человек.





Многие люди по чистой случайности избежали гибели во время террористической атаки 11 сентября 2001 года. Грир Эпштейн, невзирая на предостережения врачей о вреде курения, вышел из офиса за сигаретами. Билл Тринкл заигрался с дочерью и опоздал на работу. А Монику О’Лири уволили именно 10 сентября, за день до трагедии.

История некоего офисного клерка, имя которого уже скрыто историей, стала широко известна после трагедии 11 сентября. Он трудился в одной из башен-близнецов. Ночь перед терактом мужчина, наврав с три короба жене, провел у любовницы и на следующее утро проспал. Телевизор парочка не включала и о последних событиях была не в курсе. Идиллию прервал звонок бившейся в истерике супруги клерка. На вопрос «Ты где?» мужчина, стараясь придать голосу убедительность, заявил: «Ну как где? На работе, конечно!» Жизнь незадачливый Ромео сохранил, а вот супруга его бросила.

Научное обоснование

Американский социолог Джеймс Стаунтон еще в 1950-е годы заявил, что многих пассажиров роковых рейсов как будто хранит судьба. Он подсчитал, что самолеты, так и не долетевшие до места назначения, почти всегда оказывались заполнены всего на 60%. Транспортные средства, где все места были заняты, терпели аварии крайне редко.

Стаунтон опросил несколько десятков пассажиров, спасшихся таким образом. Все заявили, что никаких тревожных предчувствий у них не было. Просто они сталкивались с досадными помехами – теряли документы, ломали каблуки, попадали в транспортные пробки… Логического объяснения этому так и не найдено, но факт, что на роковые рейсы чаще сдают билеты, подтвердили и другие исследователи (в частности, писатель Стивен Кинг).