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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Астролог говорит, что вторая половина 2020 года станет самой тяжелой для россиян

, 18:58 [ «Аргументы Недели» ]

Астролог говорит, что вторая половина 2020 года станет самой тяжелой для россиян

Президент Русской астрологической школы Александр Зараев рассказал "Аргументам недели", что россиянам предстоит в 2020 году.

2020 год будет високосным, в 20-х числах января планеты выстроятся друг относительно друга так, что подведут итог 6-, 13- и 20-летним циклам и запустят следующие большие циклы длительностью от 33 до 37 лет. Такое бывает очень редко.

Такое соединение высших планет с Сатурном было в 1914, 1947 и 1982 годах. Напомню, в аналогичном цикле в 1914-м началась эпоха передела Европы: Первая, Вторая мировые и остальные мелкие войны. В 1947-м в гонку вооружений и ядерное противостояние включился Советский Союз, это продолжалось до 1982 года, фактически до смерти Брежнева. Тогда же холодная война стала клониться к завершению, точнее, к проигрышу идей Советского Союза на мировой арене. Потом были распад СССР, перестройка и так далее. А теперь очевиден переход от двухполярного мира к многополярному. Сейчас Россия выходит на новый, свой собственный курс, и это будет продолжаться примерно до 2054 года.

Половина 2020 года – август, сентябрь, октябрь – будет самой горячей. Гроза прогремит уже в январе-феврале, потом будет затишье, в апреле – снова, в июне – усилятся проблемы финансовые в отношениях между разными странами. Полновесный кризис начнётся где-то в августе-сентябре, пик – конец октября, а 13 ноября можно назвать чёрной ноябрьской пятницей.

Подробнее читайте в свежем номере "Аргументов недели".

ПВ

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