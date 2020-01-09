На НПЗ в Ухте тушат пожар площадью 1000 квадратных метров

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9 января 2020, 19:05 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: кадр из видео

В Ухте на нефтеперерабатывающем заводе произошел взрыв, за которым последовало возгорание. К настоящему моменту площадь пожара достигла 1000 кв.м.

Информация о происшествии поступила на пульт ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Коми в 16.55. «Согласно установленному автоматическому рангу пожара № 3 на место были направлены подразделения Ухтинского пожарно-спасательного гарнизона», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что взрыв был такой мощности, что в окрестных жилых домах дрожали стекла. Также по данным оперативных служб стало известно, что возгорание, которому предшествовали два хлопка технологического характера, произошло на установке обработки дизельного топлива, рядом с которой находятся емкости с горючим, в связи с чем пожару присвоен повышенный уровень сложности. Известно об одном пострадавшем, его состояние уточняется.

В данный момент на тушении пожара работают 48 человек и 15 единиц техники, из близлежащего ТЦ «Ярмарка» эвакуированы посетители и персонал. Тем не менее, «угрозы для жителей Ухты нет», - уверяет пресс-служба городской администрации.