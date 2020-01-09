Зеленский вернулся из «тайного» отпуска

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9 января 2020, 17:34 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ]

Встреча Зеленского с министром иностранных дел Омана на фото пресс-службы

Президент Украины прилетел домой из Омана. Как утверждают украинские СМИ, там он был в «секретном отпуске».

«Секретность» отпуска была условной. Визит Зеленского в Оман особо не скрывался. Официально он назывался рабочей поездкой. Но украинские СМИ настаивают на свой версии.

«Тайный - потому что президент никому не сказал о своем отлете за кордон в разгар новогодних праздников», — пояснили украинские журналисты: «А Офис главы государства до сих пор не признал, что Зе отдыхал в этой ближневосточной стране, маскируя каникулы под рабочую поездку».

В Омане Зеленский провел странную встречу с министром иностранных дел этой страны. С ним президент Украины говорил об инвестициях.

Позднее фото с этой встречи превратилось в мем. В Омане установлен режим султаната. Именно султан и занимается внешними связями. Тамошний министр занимает чисто техническую должность.

Мем на поездку Зеленского в Оман.