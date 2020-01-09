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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

За пять лет в России почти на 40% подорожали баранки

, 16:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

За пять лет в России почти на 40% подорожали баранки
фото: pixabey

Баранки в России дорожают пятый год подряд.При этом больше всего килограмм хлебного продукта стоит на Чукотке, а минимальная цена зафиксирована в Ингушетии. Как полагают эксперты, на рост стоимости повлияло увеличение цены ингредиентов, которые входят в состав, а также колебания валютного курса.

"Мука подорожала, яйца тоже, прочие ингредиенты. В целом все продукты питания за последние пять лет выросли в цене. У нас и рубль менялся по отношению к валютной корзине, что тоже отражается на стоимости: даже если все ингредиенты российского производства, то оборудование может быть импортным (почти 100% всего оборудования в хлебобулочной отрасли произведено за пределами нашей страны), и закупка нового оборудования меняет себестоимость продукта", - подчеркнул эксперт рынка ретейла Андрей Карпов. 

 

СЕ

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