За пять лет в России почти на 40% подорожали баранки

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9 января 2020, 16:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

фото: pixabey

Баранки в России дорожают пятый год подряд.При этом больше всего килограмм хлебного продукта стоит на Чукотке, а минимальная цена зафиксирована в Ингушетии. Как полагают эксперты, на рост стоимости повлияло увеличение цены ингредиентов, которые входят в состав, а также колебания валютного курса.

"Мука подорожала, яйца тоже, прочие ингредиенты. В целом все продукты питания за последние пять лет выросли в цене. У нас и рубль менялся по отношению к валютной корзине, что тоже отражается на стоимости: даже если все ингредиенты российского производства, то оборудование может быть импортным (почти 100% всего оборудования в хлебобулочной отрасли произведено за пределами нашей страны), и закупка нового оборудования меняет себестоимость продукта", - подчеркнул эксперт рынка ретейла Андрей Карпов.