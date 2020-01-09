"Не по рангу", главреда "Урюпинской правды" уволили за неправильно размещенное фото политика

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9 января 2020, 16:28 [ «Аргументы Недели» ]

Глава администрации города Юрий Хорошеньков уволил главного редактора газеты «Урюпинская правда» Ольгу Шулебину за то, что та «неправильно» разместила в статье фотографии политиков.

Ну казалось бы, уволили и уволили. Но причина совершенно сногсшибательная. Оказывается, что в «Урюпинской правде» фотографию политика федерального уровня разместили ниже фотографии областного депутата. "Вот оно – чинопочитание в чистом, незамутненном виде", - комментируют новость в Сети.

По данным «Российской газеты», в отношении Шулебиной была применена 278 статья Трудового кодекса России, согласно которой сотрудника можно уволить без объяснения причин.