Тегеран - 43: о чем Черчилль и Рузвельт переписывались за спиной Сталина

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9 января 2020, 16:38 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Российский журналист и телеведущий Андрей Караулов на своей странице в соцсети Facebook привел диалог, произошедший между известными политиками Уинстоном Черчиллем и Франклином Рузвельтом. Андрей Караулов: в 2019-м в России рухнули почти 100 мостов. Кто за это ответит?

Переписка между британцем и американцем, по словам Караулова, состоялась на конференции в Тегеране, проходившей в 1943 году, в присутствии Иосифа Виссарионовича Сталина, вызвав у революционера крайне настороженную реакцию.

Сталин поручил выяснить, о чем переписывались союзники "у него за спиной". Согласно докладу разведки, оказалось, что Уинстон Черчилль накануне "перебрал с виски" и явился на мероприятие в брюках с расстегнутой ширинкой.

"Застегни, - предложил Рузвельт. - Не то орел вылетит!". "Орел старый, - написал Черчилль. - Никуда он не вылетит", - приводит текст переписки между политиками журналист, отмечая при этом, что ширинку Черчилль все же застегнул.