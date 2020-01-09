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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Тегеран - 43: о чем Черчилль и Рузвельт переписывались за спиной Сталина

, 16:38 [ «Аргументы Недели» ]

Тегеран - 43: о чем Черчилль и Рузвельт переписывались за спиной Сталина
фото: соцсети

Российский журналист и телеведущий Андрей Караулов на своей странице в соцсети Facebook привел диалог, произошедший между известными политиками Уинстоном Черчиллем и Франклином Рузвельтом. 

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Переписка между британцем и американцем, по словам Караулова, состоялась на конференции в Тегеране, проходившей в 1943 году, в присутствии Иосифа Виссарионовича Сталина, вызвав у революционера крайне настороженную реакцию.

Сталин поручил выяснить, о чем переписывались союзники "у него за спиной". Согласно докладу разведки, оказалось, что Уинстон Черчилль накануне "перебрал с виски" и явился на мероприятие в брюках с расстегнутой ширинкой.

"Застегни, - предложил Рузвельт. - Не то орел вылетит!". "Орел старый, - написал Черчилль. - Никуда он не вылетит", - приводит текст переписки между политиками журналист, отмечая при этом, что ширинку Черчилль все же застегнул.

АС

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