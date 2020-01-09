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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

"Мне подарила билет дочь", обьявился первый российский лотерейный миллиардер

, 15:57 [ «Аргументы Недели» ]

Объявился первый российский лотерейный миллиардер - победителем новогодней лотереи, выигрыш в которой составил 1 миллиард рубле стала жительница Подмосковья Надежда Бартош.

В интернете все это время ходили слухи, что, якобы, выиграл несуществующий билет. Умники наперебой доказывали, что такой комбинации просто не может быть, а потому всех россиян обманули. Многие даже советовали обратиться в прокуратуру, поскольку сочли это жульничеством вселенского масштаба. 

И вот победитель нашелся. Как сообщает пресс-служба «Столото», билет Надежде Бартош подарила дочь на день рождения. «Торговый центр уже закрывался, когда дочь предложила мне купить билет. Обычно я смотрела счастливые числа, но в этот раз пришлось выбирать в спешке первые попавшиеся билеты. Взяла три: с начала пачки, из середины и с конца», — поделилась Бартош.

Деньги женщина собирается потратить на развитие бизнеса, она также сказала, что в память о выигрыше купит себе украшение.

БИ

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