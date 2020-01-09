СК РФ по Дагестану проверяет информацию о попадании семьи москвичей в рабство

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9 января 2020, 16:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СК РФ по Республике Дагестан

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СУ СК РФ по Республике Дагестан начало процессуальную проверку после появления в Сети информации об использовании рабского труда на территории республики.

Накануне в социальных сетях появилась информация о семейной паре из Москвы, поехавшей на заработки в Дагестан и попавшей в рабство. Супруги Сергей и Ольга ранее уже ездили работать в дагестанских теплицах, и проблем с работодателями и оплатой труда не было. Поэтому у них не возникло подозрений, когда московский вербовщик предложил им аналогичные условия работы в республике.

По словам пострадавших, у всех работников тепличного хозяйства, в которое они попали в октябре 2019 года, сразу же изымались документы и мобильные телефоны. Рабочий день был ненормированный, при этом не было никаких гарантий оплаты труда – хозяин обещал заплатить работникам в конце сезона (в мае 2020).

Не выдержав невыносимых условий труда, Сергей и Ольга попытались сбежать, однако их быстро обнаружили, избили и вернули обратно. Вторая попытка побега оказалась более успешной – в начале января им удалось добраться до Махачкалы, где беглецам помогли вернуться в Москву.

После того, как эта информация появилась в соцсетях, следователи СК РФ по Республике Дагестан инициировали доследственную проверку, по результатам которой будет принято соответствующее решение. Сетевое сообщество, сообщившее об инциденте с супругами-москвичами, также утверждает, что их случай – не единственный в республике.