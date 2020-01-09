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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Стало известно, за что генпрокурор РФ объявил выговор прокурору Чувашии

, 15:38 [ «Аргументы Недели», , ] Источник: Правда ПФО

Стало известно, за что генпрокурор РФ объявил выговор прокурору Чувашии
прокурор Чувашии Васили Пословский на скриншоте youtube-видео

Генеральный прокурор Юрий Чайка объявил строгий выговор прокурору Чувашии Василию Пословскому. Об этом сообщили региональные СМИ. Они назвали наказание беспрецедентным и рассказали о внутренних скандалах регионального надзорного ведомства.

По сведениям приволжских журналистов, поводом для строгого выговора Василию Пословскому стали многочисленные жалобы. В регоинальном ведомства прошли проверки.

«Бывшие и действующие коллеги в числе прочего вменяли ему разгон кадров, грубость, произвол. И ряд фактов, по мнению проверяющих, имел место быть», — сообщила газета «Правда ПФО».

Утверждается, что выговор республиканскому прокурору «носит беспрецедентный характер». За последние 19 лет подобные меры не применялись.

«Пословский мог избежать «строгача», если бы добровольно согласился с переводом на другую должность, но он отказался», — утверждает издание.

Справедливости ради, стоит отметить, что публикация может носить ангажированный характер. Такое иногда бывает в журналистике.

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