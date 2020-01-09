"Это государственный переворот", в Абхазии оппозиция пытается прорваться в здание администрации президента

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9 января 2020, 15:20 [ «Аргументы Недели» ]

В столице Абхазии жители взяли штурмом здание местной администрации Президента. Протестующие требуют признать недействительными результаты прошедших летом прошлого года президентских выборов, на которых победил действующий глава республики Рауль Хаджимба.

В общей сложности в акции на данный момент участвуют больше тысячи человек. Местные правоохранительные органы пока не применяют силу к демонстрантам. Люди уже ворвались в здание, их просят не громить кабинеты. Оппозиционерам противостоят силовики. В результате столкновений есть пострадавшие.

В администрации президента Абхазии происходящее назвали попыткой государственного переворота. Вооруженные силы страны не вмешиваются в события, заявил министр обороны Мираб Кишмария, пишет Sputnik Абхазия.