В России нашли места без интернета

Сотни населенных пунктов в Марий Эл оказались не подключены к интернету. Региональные власти опубликовали список районов, где нет доступа к всемирной сети.
Власти Марий Эл насчитали 580 населенных пунктов, в которых отсутствует доступ в интернет. Соответствующий список опубликован на официальном сайте правительства республики. В него вошли:
Волжский район – 28 населенных пунктов
Горномарийский район – 79 населенных пунктов
Звениговский район – 22 населенных пунктов
Клемарский район – 57 населенных пунктов
Куженерский район – 33 населенных пунктов
Мари-Турекский район – 42 населенных пунктов
Медведевский район – 13 населенных пунктов
Моркинский район – 61 населенный пункт
Новоторъяльский район – 78 населенных пунктов
Оршанский район – 32 населенных пунктов
Параньгинский район – 16 населенных пунктов
Сернурский район – 61 населенный пункт
Советский район – 58 населенных пунктов
В данном случае речь идет преимущественно о деревнях. В Марий Эл всего четыре города: Йошкар-Ола, Волжск, Звенигово, Козьмодемьянск. Горожане интернетом обеспечены. Деревни разбросаны по всей республике.