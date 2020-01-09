В России нашли места без интернета

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9 января 2020, 15:09 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ]

фото: pixabay.com

Сотни населенных пунктов в Марий Эл оказались не подключены к интернету. Региональные власти опубликовали список районов, где нет доступа к всемирной сети.

Власти Марий Эл насчитали 580 населенных пунктов, в которых отсутствует доступ в интернет. Соответствующий список опубликован на официальном сайте правительства республики. В него вошли:

Волжский район – 28 населенных пунктов

Горномарийский район – 79 населенных пунктов

Звениговский район – 22 населенных пунктов

Клемарский район – 57 населенных пунктов

Куженерский район – 33 населенных пунктов

Мари-Турекский район – 42 населенных пунктов

Медведевский район – 13 населенных пунктов

Моркинский район – 61 населенный пункт

Новоторъяльский район – 78 населенных пунктов

Оршанский район – 32 населенных пунктов

Параньгинский район – 16 населенных пунктов

Сернурский район – 61 населенный пункт

Советский район – 58 населенных пунктов

В данном случае речь идет преимущественно о деревнях. В Марий Эл всего четыре города: Йошкар-Ола, Волжск, Звенигово, Козьмодемьянск. Горожане интернетом обеспечены. Деревни разбросаны по всей республике.