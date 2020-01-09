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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

В России нашли места без интернета

, 15:09 [ «Аргументы Недели», , ]

В России нашли места без интернета
фото: pixabay.com

Сотни населенных пунктов в Марий Эл оказались не подключены к интернету. Региональные власти опубликовали список районов, где нет доступа к всемирной сети.

Власти Марий Эл насчитали 580 населенных пунктов, в которых отсутствует доступ в интернет. Соответствующий список опубликован на официальном сайте правительства республики. В него вошли:

Волжский район – 28 населенных пунктов

Горномарийский район – 79 населенных пунктов

Звениговский район – 22 населенных пунктов

Клемарский район – 57 населенных пунктов

Куженерский район – 33 населенных пунктов

Мари-Турекский район – 42 населенных пунктов

Медведевский район – 13 населенных пунктов

Моркинский район – 61 населенный пункт

Новоторъяльский район – 78 населенных пунктов

Оршанский район – 32 населенных пунктов

Параньгинский район – 16 населенных пунктов

Сернурский район – 61 населенный пункт

Советский район – 58 населенных пунктов

В данном случае речь идет преимущественно о деревнях. В Марий Эл всего четыре города: Йошкар-Ола, Волжск, Звенигово, Козьмодемьянск. Горожане интернетом обеспечены. Деревни разбросаны по всей республике.

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