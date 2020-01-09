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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

В Марий Эл будут штрафовать за сосульки

, 14:49 [ «Аргументы Недели», , ]

В Марий Эл будут штрафовать за сосульки
фото: pixabay.com

Появление сосулек на крыше зданий станет административным правонарушением в республике Марий Эл. Там вступил в силу закон, в котором владельцы зданий могут стать нарушителями. Штрафовать будут в том числе и рядовых граждан.

Появление сосулек на крышах зданий стало правонарушением после внесения изменений в закон «Об административных правонарушениях в Республике Марий Эл». Теперь он предусматривает штрафы до 100 тысяч рублей за "криминальное" обледенение кровли.

100 тысяч — это верхняя граница штрафных санкций. Они предусмотрены для юридических лиц. Штраф для должностных лиц составит от 10 до 13 тысяч рублей. Наказание для рядовых граждан ограничено пределами 2 — 3 тысячи.

Нарушителями новые правила называют владельцев коммерческих и офисных зданий.

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