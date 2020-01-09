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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Столичные врачи помогли появиться на свет ребенку с тромбом в пуповине

, 14:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

Столичные врачи помогли появиться на свет ребенку с тромбом в пуповине
фото: pixabey

Врачи помогли родиться ребенку с четырехкратным обвитием и тромбозом пуповины. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения столицы.

Отмечается, что в больницу обратилась женщина на 34-й неделе беременности. Пациентку беспокоил тот факт, что плод стал меньше двигаться. Врачи провели ультразвуковую диагностику. Оказалось, что в пуповине плода было два сосуда, хотя их должно быть три. В одном сосуде находился тромб длиной около десяти сантиметров. 

У пациентки наблюдалась плацентарная недостаточность. Врачи решились на проведение экстренного кесарева сечения. Несмотря на недоношенность, ребенок родился здоровым.

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