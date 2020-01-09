Латвийская авиакомпания не будет использовать воздушное пространство над Ираном

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9 января 2020, 14:02 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Латвийское агентство гражданской авиации рекомендует не использовать иракское и иранское воздушное пространство местным авиакомпаниям. Об этом сообщил латвийским СМИ глава агентства Марис Городцов.

«Мы ввели ограничения на полеты латвийских авиакомпаний в воздушных пространствах над Ираком и Ираном. У нас запланирован технический перегон самолета во Вьетнам. Но самое большое ограничение вводится относительно регулярных рейсов в Абу-Даби. Латвийские авиакомпании использовали воздушное пространство одно из этих государств и сейчас они будут его облетать. Те, кто еще не купил билеты и путевки в этот регион, я бы настоятельно рекомендовал бы от этого отказаться, так как напряжение только возрастает в данном регионе. В результате обострения ситуации в регионе приходится вводить ограничения быстро и люди могут просто застрять в той точке пребывания. И не иметь возможность быстро вернуться домой. Так, как это не форс-мажор, то им никто не компенсирует затраты. Сейчас нужно воздержаться от полетов и путешествий в данный регион».

Интересно, а когда это латвийская компания airBaltic компенсировала с удовольствием что-то? И почему данные обстоятельства не форс-мажор? Видимо главе Агентства г-ну Городцову было известно то, что не было известно даже МИД Латвии.