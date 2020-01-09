В Казани возмутились съемками клипа для Тимати

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9 января 2020, 14:10 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ] Источник: казанский ролик на песню Тимати

скриншот кадра из казанского ролика на челлендж Тимати

Казанские автовладельцы подхватили призыв Тимати и сняли ролик на его песню «Я еду на джипе». Съемки спровоцировали пробки. Авторы попытались за них извиниться. Но извинения не приняли. Съемки людей возмутили.

Поводом для съемок стал челлендж Тимати. В интернете так называют всеобщий призыв с каким-то заданием, но для этой аудитории моднее использовать слово челлендж.

Заданием Тимати было снять клип на его песню «Я еду на джипе». По всей России автомобилисты ринулись делать свои видео. Они уже становились поводами для региональных новостей.

Этот клип тоже мог остаться инфоповодом для региона, если бы не одно «но». Авторы создали проблемы для города. Съемки спровоцировали пробки в Казани.

Во время движения машины выстраиваются в ряд во всю ширину левого ряда и перегораживают дорогу всем остальным. Из-за этого возникли заторы.

«Те, кто из-за нас тогда встал в пробку, прошу извинить! Это было ради искусства», — попытались оправдаться авторы видео, и пояснили, что приняли участие в «челлендже от Тимати и сделали крутой ролик».

Казанцы объяснения не приняли. Они возмутились тем, что авторы спровоцировали опасные ситуации на дороге. В культурной ценности снятого материала они усомнились.

«Это не искусство, это всё напущенный культ для тех у кого нет своего мнения», — написал один из комментаторов (орфография и пунктуация сохранена). Его поддержали другие, развив ту же мысль: «Искусство это Репин, Шагал, Лебединое озеро, Моцарт, Фаберже ... а это даже отдалённо не напоминает искусство. Если это искусство, то писающий на снег тоже художник ...»

Во многом комментаторы правы. Из профессионально сделанного в клипе только мастерская аранжировка. Текст банальный и на потребу публике. На воровстве мелодической составляющей песни «Я еду на джипе» Тимати уже пеняли. Его мотив похож на композицию группы «Грибы».

Сюжет видео незамысловатый. Еще точнее, его нет. Определяется это просто: при просмотре видео нужно отключить звук. После этого нужно попытаться понять, что за историю рассказывает режиссер. В клипе казанцев появляются люди, которые исполняют танцевальные движения. Потом они едут по дороге, перестраиваясь из одного ряда в другой, исполняя фигуру под названием «змейка». Зачем они это делают - непонятно.

Претендующие на искусство клипы, рассказывают какую-то историю. Сюжет можно рассказать даже странными движениями героев, которые часто присутствуют в продукции современных клипмейкеров. Позы выражают душевную ломку или другие эмоции персонажа клип-произведения.

Назвать искусством казанский ролик — это все равно что признать фильмом любое «домашнее видео». Формально оно имеет признаки кино: есть отснятые кадры, они смонтированы. Но если выпустить это видео на большой экран, оно в кинотеатрах не соберет ни копейки денег, за исключением тех, что заплатят родственники домашних "кинематографистов" за билет на «премьеру».