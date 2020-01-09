Телефонные номера осуждённых будут блокировать на законных основаниях

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9 января 2020, 12:51 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

Госдума может принять законопроект, который позволит блокировать номера мобильных телефонов осуждённых, если они используются для преступной деятельности. Новый закон позволит навести порядок в работе мобильной связи в исправительных учреждениях.

По сообщению пресс-службы председателя думского комитета по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, если закон примут, то операторы связи будут обязаны прекращать услуги связи по таким номерам на основании письменного мотивированного решения руководителя территориального органа УИС.

По данным федеральной службы исполнения наказаний, одним из наиболее частых нарушений в местах не столь отдалённых являются попытки передать осуждённым мобильные телефоны, сим-карты и прочие «сопутствующие товары».

Специалисты в сфере технологической безопасности говорят, что в подавляющее число телефонных аферистов, выуживающих с банковских карт граждан деньги, находятся именно в местах заключения.