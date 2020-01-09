Синоптики сообщили о

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9 января 2020, 12:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Москва-сити, pixabay.com

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова прогнозирует "новую порцию тепла" в Москве. Предполагается, что температура в столичном регионе будет выше нормы на 8-9 градусов.

Погоду в Москве в ближайшие дни будет по-прежнему определять южная часть атлантического циклона. В конце недели ожидается облачность, а вот существенных осадков не будет. Температура в столице будет около 0 градусов.

Начало следующей недели принесет в город очередную "порцию тепла", вследствие чего нулевые показатели будут фиксироваться даже ночью, а днем столбики термометров будут показывать слабоположительные значения.