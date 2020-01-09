Мигрирующие скворцы устраивают великолепные шоу на юге Израиля

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9 января 2020, 12:18 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Ослепительные шоу на юге Израиля устраивают скворцы. Они поворачиваются на высокой скорости, создавая драматические, широкие узоры на южном израильском небе.

Еще 20 лет назад миллионы скворцов из Восточной Европы мигрировали в Израиль на зиму, но в настоящее время их количество сократилось до нескольких сотен тысяч.

Исследователи еще не определили причину снижения, хотя птицы все еще устраивают ослепительное шоу на Святой Земле - крутят и поворачивают на высокой скорости, создавая драматические, широкие узоры на южном израильском небе.

Собираясь вместе, скворцы не только сбивают с толку всех, но и вызывают восхищение.