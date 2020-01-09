«Краснодар Водоканал» подвел итоги работы в новогодние праздники

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9 января 2020, 11:49 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

С 1 января по 8 января «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») отработал в штатном режиме. За 8 праздничных дней специалисты предприятия устранили 47 повреждений на водопроводных сетях и 129 канализационных засоров. Все мероприятия проводились в максимально сжатые сроки и с минимальным ограничением потребителей от услуг холодного водоснабжения.

Накануне праздников краснодарцы активно готовились к торжествам, потребив воды больше, чем обычно. Пик увеличения разбора ресурса традиционно пришелся на 31 число. В этот день подача холодного водоснабжения возросла примерно на 8 %. Стоит отметить, что увеличение потребления воды не отразилось её на качестве.

«В период новогодних праздников заявки выполнялись максимально оперативно. Для этого ежедневно в круглосуточном режиме дежурили 23 бригады слесарей аварийно-восстановительных работ, в постоянной готовности находилось порядка 40 единиц автомобильной и специальной техники», - рассказал директор по производству ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов.

За время праздников в диспетчерскую службу «Краснодар Водоканал» поступило 1523 звонка от жителей города. Абоненты оставляли заявки об утечках и засорах на сетях водоснабжения и водоотведения, сообщали об открытых колодцах.

Благодаря организационным и техническим мероприятиям, проведенным специалистами ООО «Краснодар Водоканал» в целях эффективной работы систем водоснабжения и водоотведения города, жители столицы Кубани не почувствовали неудобств во время длительного отдыха.