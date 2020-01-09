Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

В Курганcкой области инвалидам по зрению вручили просроченные подарки на Новый год

, 11:57 [ «Аргументы Недели» ]

В Курганcкой области инвалидам по зрению вручили просроченные подарки на Новый год
Фото: Екатерина Байер, «ВКонтакте»

В Курганской области инвалидам по зрению, состоящим в обществе слепых, вручили на Новый год просроченные подарки. Общество слепых перед Новым годом провело утренник и по окончании незрячим людям вручили пакеты с конфетами, круассанами и соками, срок годности которых закончился несколько месяцев назад.

Об этом инциденте пишут в нескольких пабликах в соцсети «ВКонтакте». У Екатерины Байер такой подарок получила бабушка, которая состоит в обществе слепых, и девушка поделилась в сети:

«26 декабря организация проводила утренник, после которого вручила всем новогодние подарки. Спасибо за заботу, но все содержимое (конфеты, круассаны, сок, энергетический напиток и др.) просрочено».

Екатерина Байер к публикации приложила фотографии с круассанами и соком, срок годности которых истек в сентябре прошлого года, - сообщает «URA.RU».

Екатерина Байер уточнила, что деньги за подарки в общественной организации не собирали. В Роспотребнадзор и другие контролирующие органы она не обращалась.

ИЧ

//картина дня

Украинские города Харьков, Полтава и Сумы в будущем могут повторить судьбу Крыма и присоединиться к Российской Федерации. Соответствующую точку зрения озвучил Павел Фельгенгауэр, отечественный военный эксперт.

Украинские города Харьков, Полтава и Сумы в будущем могут повторить судьбу Крыма и присоединиться к Российской Федерации…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Глава администрации города Юрий Хорошеньков уволил главного редактора газеты «Урюпинская правда» Ольгу Шулебину за то, что та «неправильно» разместила в статье фотографии…

//новости ан

//новости ан

В столице Абхазии жители взяли штурмом здание местной администрации Президента. Протестующие требуют признать недействительными результаты прошедших летом прошлого года…

//новости ан

//новости ан

31-летняя супруга футболиста Павла Погребняка Мария сообщила, что добилась увольнения московского таксиста, который выгнал ее из автомобиля, а затем вышвырнул из салона…

//новости ан

//новости ан

//новости ан