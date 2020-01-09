В Курганcкой области инвалидам по зрению вручили просроченные подарки на Новый год

В Курганской области инвалидам по зрению, состоящим в обществе слепых, вручили на Новый год просроченные подарки. Общество слепых перед Новым годом провело утренник и по окончании незрячим людям вручили пакеты с конфетами, круассанами и соками, срок годности которых закончился несколько месяцев назад.
Об этом инциденте пишут в нескольких пабликах в соцсети «ВКонтакте». У Екатерины Байер такой подарок получила бабушка, которая состоит в обществе слепых, и девушка поделилась в сети:
«26 декабря организация проводила утренник, после которого вручила всем новогодние подарки. Спасибо за заботу, но все содержимое (конфеты, круассаны, сок, энергетический напиток и др.) просрочено».
Екатерина Байер к публикации приложила фотографии с круассанами и соком, срок годности которых истек в сентябре прошлого года, - сообщает «URA.RU».
Екатерина Байер уточнила, что деньги за подарки в общественной организации не собирали. В Роспотребнадзор и другие контролирующие органы она не обращалась.