В Курганcкой области инвалидам по зрению вручили просроченные подарки на Новый год

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9 января 2020, 11:57 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Екатерина Байер, «ВКонтакте»

В Курганской области инвалидам по зрению, состоящим в обществе слепых, вручили на Новый год просроченные подарки. Общество слепых перед Новым годом провело утренник и по окончании незрячим людям вручили пакеты с конфетами, круассанами и соками, срок годности которых закончился несколько месяцев назад.

Об этом инциденте пишут в нескольких пабликах в соцсети «ВКонтакте». У Екатерины Байер такой подарок получила бабушка, которая состоит в обществе слепых, и девушка поделилась в сети:

«26 декабря организация проводила утренник, после которого вручила всем новогодние подарки. Спасибо за заботу, но все содержимое (конфеты, круассаны, сок, энергетический напиток и др.) просрочено».

Екатерина Байер к публикации приложила фотографии с круассанами и соком, срок годности которых истек в сентябре прошлого года, - сообщает «URA.RU».

Екатерина Байер уточнила, что деньги за подарки в общественной организации не собирали. В Роспотребнадзор и другие контролирующие органы она не обращалась.