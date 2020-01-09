Примула и весенник зацвели в январе в Санкт-Петербурге

Ведущий агроном отдела древесных растений Ботанического института имени Комарова РАН (БИН РАН) Александра Волчанская в четверг сообщила, что в Санкт-Петербурге зимой зацвели примула и весенник.

Эксперт отметила, что первоцветы распускаются, поскольку период биологического покоя у них кратковременный, а период вынужденного покоя в условиях низких температур так и не наступил. Дело в том, что погода в городе фактически является осенней.

Волчанская уточнила, что отдельные цветы примулы цветут 3-5 дней, а соцветия в целом – 2-3 недели, что зависит от погодных условий. Агроном не стала предполагать, какие еще цветы могут распуститься в Северной столице, где сегодня днем столбики термометров покажут плюс 3-4 градуса.