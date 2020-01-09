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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Правительство России выделит 95 млрд рублей учреждениям здравоохранения

, 12:09 [ «Аргументы Недели» ]

Правительство России выделит 95 млрд рублей учреждениям здравоохранения
Фото: Pixabay

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении регионам 95 млрд рублей в качестве субсидий. Эти деньги планируется направлять на строительство в 46 субъектах Федерации новых объектов здравоохранения, поликлиник и больниц,  в течение трёх лет.

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В 2020 году федеральный бюджет профинансирует работы на 35,5 млрд рублей, в 2021 году - на 29,54 млрд рублей и в 2022 году - на 30,5 млрд рублей.

«Средства предназначены для строительства 33 переходящих с 2019 года объектов и 20 объектов, впервые софинансируемых из федерального бюджета», – говорится в пояснительной записке к распоряжению премьер-министра.

ДВа

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