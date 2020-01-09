"На ее теле было 30 ножевых ранений", в Омске школьница убила мать, заставшую ее с парнем в постели

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9 января 2020, 11:21 [ «Аргументы Недели» ]

43-летняя жительница Омска вернулась домой и обнаружила свою дочь-девятиклассницу вместе с 19-летним другом в самый неподходящей момент. Скандал закончился ужасной трагедией - влюбленная парочка убила мать девушки.

Сначала парень взял нож и нанес женщине несколько ударов, девушка же схватилась за молоток. Пострадавшая каким-то чудом смогла позвонить подруге и попросить вызвать скорую помощь. Однако врачам не удалось спасти женщину, она скончалась в больнице, на ее теле нашли около 30 ножевых ранений.

Современных Ромео и Джульетту задержали и на два месяца отправили в СИЗО, сообщает пресс-служба СК РФ по Омской области.