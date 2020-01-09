Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

"На ее теле было 30 ножевых ранений", в Омске школьница убила мать, заставшую ее с парнем в постели

, 11:21 [ «Аргументы Недели» ]

43-летняя жительница Омска вернулась домой и обнаружила свою дочь-девятиклассницу вместе с 19-летним другом в самый неподходящей момент. Скандал закончился ужасной трагедией - влюбленная парочка убила мать девушки.

Сначала парень взял нож и нанес женщине несколько ударов, девушка же схватилась за молоток. Пострадавшая каким-то чудом смогла позвонить подруге и попросить вызвать скорую помощь. Однако врачам не удалось спасти женщину, она скончалась в больнице, на ее теле нашли около 30 ножевых ранений.

Современных Ромео и Джульетту задержали и на два месяца отправили в СИЗО,  сообщает пресс-служба СК РФ по Омской области.

БИ

//картина дня

Украинские города Харьков, Полтава и Сумы в будущем могут повторить судьбу Крыма и присоединиться к Российской Федерации. Соответствующую точку зрения озвучил Павел Фельгенгауэр, отечественный военный эксперт.

Украинские города Харьков, Полтава и Сумы в будущем могут повторить судьбу Крыма и присоединиться к Российской Федерации…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Глава администрации города Юрий Хорошеньков уволил главного редактора газеты «Урюпинская правда» Ольгу Шулебину за то, что та «неправильно» разместила в статье фотографии…

//новости ан

//новости ан

В столице Абхазии жители взяли штурмом здание местной администрации Президента. Протестующие требуют признать недействительными результаты прошедших летом прошлого года…

//новости ан

//новости ан

31-летняя супруга футболиста Павла Погребняка Мария сообщила, что добилась увольнения московского таксиста, который выгнал ее из автомобиля, а затем вышвырнул из салона…

//новости ан

//новости ан

//новости ан