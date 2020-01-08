В Сейме Латвии произошли перемены

//Общество 13+

8 января 2020, 18:51 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, шеф-редактор балтийского бюро АН ]

депутат Артус Кайминьш, фото соцсети

Сегодня, 8 января, правящая партия KPV LV в Сейме решилась на перемены: депутаты исключили из своих рядов коллег – сопредседателя Артусса Кайминьша и Алдиса Блумбергса.

Почему депутаты решились на такие перемены?

По мнению представителя партии KPV LV Каспарса Гиргенса, г-н Кайминьш не умел отделять свое личное мнение от мнения фракции.

Что происходит в правящей партии на самом деле?

Комментирует латвийский политолог Янис Григалис: «Давно было пора исключить Артусса Кайминьша из фракции. Он же не политик, а актер по профессии. Мало популярный актер и мало разбирается в политике. Более того, его поведение скандальное! Один пожар в его квартире перед Рождеством чего стоит! Всем понятно, что произошло в его доме. В состоянии алкогольного опьянения надо вести себя более сдержанно. Я так думаю. Конечно, его коллеги не довольны таким поведением. Огромное пятно на партию. Правильно, что исключили. В ушедшем году Кайминьш был отстранен большинством голосов с должности заместителя главы парламентской фракции. Видимо, сигнал Кайминьш не понял. Своим непотребным поведением и отсутствием профессионализма он раздражает людей. Пусть идет и работает актером. Там его место. Если возьмут!»