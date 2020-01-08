Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Лолита "спалилась" или это тонкий намек? У жгучей красотки появился новый ухажер

, 16:00 [ «Аргументы Недели» ]

Лолита
Фото: cоцстети

После скандала с изменами, Лолита Милявская довольно нелестно отзывалась о своем бывшем муже – спортсмене Дмитрии Иванове. И подписчики надеялись, что певица недолго будет коротать время в одиночестве. Поклонники ждали слухов о ее новом романе, и вот Лолита сама подлила масла в огонь.

Звезда недавно прилетела в Дубай, не только даст концерт, где не только отдохнет под жарким солнцем. Милявская решила показать роскошные апартаменты пятизвездного отеля. Но бдительных поклонников интересовало не это. Внимание подписчиков привлекли не дорогая мебель и захватывающий дух вид из окна — на кровати певицы они заметили мужскую рубашку, а у раковины в ванной необычного вида косметичку. Кроме того, на террасе стоят два лежака, а возле них брошены два смятых полотенца.

«Интересно, а что за мужчина живет вместе с вами в номере? Интрига?», «Это случайно попало в кадр или Лола тонко намекнула, я о она вовсе не она?», - задаются вопросами фолловеры.

БИ

//картина дня

Мнение

Иран обещал ответить и ответил! И это только начало

Иран обещал ответить и ответил! И это только начало

Одновременно с похоронами убитых героев в Кермане ракетный иранский ответ нанесён по крупнейшей американской базе "Айн-аль-Асад". Боевая готовность американских морпехов не спасла их боевую технику, а по предварительным данным с места событий - есть десятки уничтоженных американских оккупантов.

«Он кого-то оскорбил? Унизил? Это же копейки!», чеченский чиновник не видит ничего плохого в том, что его сын, по совместительству блогер, бросал в толпу деньги. Так, помощник представителя главы Чечни в Волгоградской области, Тамерлан Носаев сказал…

«Он кого-то оскорбил? Унизил? Это же копейки!», чеченский чиновник не видит ничего плохого в том, что его сын…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Стало известно об обнаружении всех черных ящиков на месте крушения украинского пассажирского лайнера Boeing 737 в Тегеране. Об этом сообщило иранское информагентство…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

24-летний Дмитрий Жванецкий повел себе как настоящий рыцарь, заступившийся за честь прекрасной дамы. По крайней мере так рассказывают очевидцы драки, в которой пострадал…

//новости ан

//новости ан

//новости ан