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8 января 2020, 16:00 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцстети

После скандала с изменами, Лолита Милявская довольно нелестно отзывалась о своем бывшем муже – спортсмене Дмитрии Иванове. И подписчики надеялись, что певица недолго будет коротать время в одиночестве. Поклонники ждали слухов о ее новом романе, и вот Лолита сама подлила масла в огонь.

Звезда недавно прилетела в Дубай, не только даст концерт, где не только отдохнет под жарким солнцем. Милявская решила показать роскошные апартаменты пятизвездного отеля. Но бдительных поклонников интересовало не это. Внимание подписчиков привлекли не дорогая мебель и захватывающий дух вид из окна — на кровати певицы они заметили мужскую рубашку, а у раковины в ванной необычного вида косметичку. Кроме того, на террасе стоят два лежака, а возле них брошены два смятых полотенца.

«Интересно, а что за мужчина живет вместе с вами в номере? Интрига?», «Это случайно попало в кадр или Лола тонко намекнула, я о она вовсе не она?», - задаются вопросами фолловеры.