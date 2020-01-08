На Украинском госрадио нашли повод для радости в крушении украинского авиалайнера

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8 января 2020, 15:48 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ]

фото оскандалившегося радиоведущего Богдана Буткевича с его facebook-странички

Ведущий украинского национального радио Богдан Буткевич оскандалился со словами радости во время пересказа подробностей о крушении украинского «Боинга». Авиакатастрофа произошла в Иране.

Самолет загорелся, упал. Из находящихся на борту никто не выжил. В этом крушении погибли 176 человек.

«Поступила очень хорошая информация о том, что, слава тебе Господи, абсолютное большинство людей на борту этого самолета не были украинцами», — заявил Богдан Буткевич в эфире государственной радиостанции.

Пока от самой радиостанции комментариев не поступало. Единственная хорошая информация в новости о гибели людей, может заключаться в том, что они выжили. А Буткевич, по сути, сказал, что гибель граждан других государств в авиакатастрофе — это хорошо.