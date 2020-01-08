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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Два человека не сели в украинский авиалайнер. Это их спасло

, 15:06 [ «Аргументы Недели», , ]

Два человека не сели в украинский авиалайнер. Это их спасло
глава Совбеза Украины Алексей Данилов на фото аппарата ведомства

Двое пассажиров отказались от полета на Boeing-737, вылетавшего из Тегерана. Позднее лайнер потерпел крушение. Об этом заявил секретарь украинского совбеза Алексей Данилов.

Имена спасшихся пока не называются. Секретарь совбеза официального Киева лишь назвал их количество.

«Обращаю внимание, что на рейс сели 167 граждан», — подчеркнул Данилов: «Двое граждан не сели на рейс, который отправлялся из Тегерана».

Крушение авиалайнера произошло в среду, 8 января. Самолет вылетел из Тегерана и направлялся в Киев. Сейчас рассматриваются несколько версий произошедшего.

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