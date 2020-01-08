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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Эксперты рассказали, в чём плюсы тёплой зимы

, 14:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Эксперты рассказали, в чём плюсы тёплой зимы
Фото: pixabay.com

Нынешняя зима в России выдалась аномально тёплой. По мнению специалистов, сложившиеся погодные условия оказались очень выгодными для автомобилистов.

Эксперт Денис Климов отметил, что теплая погода позволит автолюбителям тратить на 25% меньше топлива. Сильные морозы влияют на давление в шинах, заряд аккумулятора и характеристики топливно-воздушной смеси.

«Все в целом приводит к дополнительному расходу бензина на 10-25%. В зависимости от региона – в южных частях России он меньше, на Севере – больше. Таким образом, нынешняя зима, относительно теплая и бесснежная, экономит автомобилистам 10-25% от обычного расхода, к которому мы привыкли зимой», - сказал он.

АБ

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