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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Сына Михаила Жванецкого доставили в больницу, его избили возле одного из ресторанов в Москве

, 13:20 [ «Аргументы Недели» ]

Сына Михаила Жванецкого доставили в больницу, его избили возле одного из ресторанов в Москве
Фото: cоцсети

24-летний Дмитрий Жванецкий повел себе как настоящий рыцарь, заступившийся за честь прекрасной дамы. По крайней мере так рассказывают очевидцы драки, в которой пострадал сын сатирика.

Дмитрий с другом веселились в ресторане на Минской улице, а потом зашли в караоке. Когда он увидел, как несколько парней обижают девушку, пошел требовать от них извинений, но конфликт перерос в драку и закончилось всё печально.

Дмитрия и его приятеля Филиппа Гинзбурга с травмами доставили в больницу. Жванецкому покалечили ногу, у друга — гематомы головы и перелом носа, сообщает канал «Mash».

БИ

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