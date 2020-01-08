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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Появился официальный список всех пассажиров украинского авиалайнера

, 13:14 [ «Аргументы Недели», , ] Источник: telegram

Появился официальный список всех пассажиров украинского авиалайнера
скриншот telegram-видео с места крушения украинского Boeing-737 800 NG

Полный список пассажиров, разбившегося в Иране украинского авиалайнера, появился в интернете. Его опубликовали telegram-каналы.

Список состоит из 167 фамилий. Вместе с членами экипажа, на бору находились 176 человек. Они все погибли.

Boeing-737-800 NG Международных авиалиний Украины» потерпел крушение в Иране в среду 8 января. По предварительным данным причиной трагедии стала авария двигателя. Утверждается, что он загорелся.

В сообщениях о погибших ранее обозначалось лишь количество иностранцев. Теперь опубликован список всех пассажиров, находившихся на борту.

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