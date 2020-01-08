В Росавиации посоветовали приостановить перелеты над Ираном и Ираком

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8 января 2020, 11:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

В Росавиации обратились к российским авиакомпаниям с рекомендацией временно отказаться от полетов над территориями Ирака и Ирана, а также Оманского и Персидского заливов.

В украинской авиакомпании рассказали о разбившемся самолете

В ведомстве предупредили отечественных авиаперевозчиков, что перелеты в этих воздушных пространствах несут потенциальную опасность, а потому их следует избегать.

«В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского залива для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты», - заявили в Росавиации.