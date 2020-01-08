В Роскачестве перечислили самые качественные российские товары

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8 января 2020, 11:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Фото: pixabay.com

Глава Роскачества Максим Протасов рассказал об отечественных продуктах, которые ничуть не уступают импортным. По его словам, некоторые российские товары способны конкурировать на международном рынке.

Протасов заявил, что в России производят качественное растительное масло и продукты из муки и зерна, среди которых печенье и кондитерские изделия. Также он выделил мороженое. Глава Роскачества отметил и премиальное мясо, которое экспортируется в Латинскую Америку. Кроме того, качество отечественного мяса птицы выше, чем у США и Европы, считает он.

«Мы постепенно учимся производить качественные сыры, хорошее вино. Надеюсь, мы станем конкурентны и по органической продукции», - добавил Протасов.