Почему опасно заряжать гаджеты в общественных местах?

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8 января 2020, 10:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: pixabay.com

Гаджеты давно стали неотъемлемыми спутниками современного человека. Вместе с тем возрастает популярность зарядных станций в общественных местах. Однако специалисты предупреждают, что пользоваться ими может быть опасно

Эксперты предупреждают, что при зарядке телефона в общественном месте через USB-вход злоумышленники могут получить доступ к данным с телефона или загрузить вредоносное программное обеспечение.

«Публичные зарядные станции для мобильных устройств потенциально несут в себе риски того, что в них может быть установлено дополнительное оборудование для взаимодействия с телефоном», - объяснил специалист Георгий Старостин.