Монетки для холопов: как богачи публично глумятся над людьми

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8 января 2020, 10:00 [ «Аргументы Недели», Ольга Новикова ]

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«Он кого-то оскорбил? Унизил? Это же копейки!», чеченский чиновник не видит ничего плохого в том, что его сын, по совместительству блогер, бросал в толпу деньги. Так, помощник представителя главы Чечни в Волгоградской области, Тамерлан Носаев сказал, что 200 тысяч рублей, которые парень разбросал в толпу – копейки. «Аргументы недели» сделали подборку подобных происшествий, когда представители зажиточного слоя общества и богачи сочли позволительным оскорблять человеческое достоинство простых граждан своими поступками и словами.

Недавно Владимир Жириновский побывал на Манежной площади, на одной из крупнейших новогодних ярмарок. Этот визит Жириновского запомнился тем, что он раздавал деньги прохожим. Трансляция с места события велась в официальном аккаунте лидера ЛДПР в Instagram. На Красной площади Жириновский, выдавая людям тысячные купюры, использовал такие слова, как «крепостные» и «холопы».

«Все-таки у слова «холоп» негативная коннотация, следовательно, это выглядит как оскорбление, и такое поведение, конечно, недопустимо для политика такого ранга. Согласно этикету, деньги не дарят, если он хотел сделать презент к Новому году. Ну, а если серьезно, то, вероятно, это иллюстрация к тому, как хорошо живется Владимиру Вольфовичу, и как, видимо, плохо живется, так скажем, простым людям», — утверждает президент национальной Ассоциация экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова.

«Раздача лидером ЛДПР Владимиром Жириновским денег в центре Москвы со словами «крепостные» и «холопы» демонстрирует его высокое самомнение и неуважение к гражданам. Несмотря на то, что лидер ЛДПР не добивался «ничего конкретного», он пытался расположить к себе граждан мошенническим путем на перспективу» — такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член комитета Госдумы по контролю и регламенту Владимир Поздняков.

Советы по питанию давала россиянам и экс-министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова в 2018 году. Она сообщила, что пенсионеры вполне могут прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц. Сама Соколова в 2017 году задекларировала доход почти в три миллиона рублей. Помимо этого, в течение четырех лет она получала от государства материальную помощь в размере 100 тысяч рублей.

Когда саратовские депутаты предложили министру в качестве эксперимента пожить на 3,5 тысячи рублей в месяц, та отказалась. «Наш с вами статус не позволяет проводить такие эксперименты», — сообщила она. — « Мне нужно в моем возрасте сохранять подвижность, а вот вам (обращаясь к одному из депутатов) я могу составить сбалансированное, но диетическое меню, исходя из цен в магазинах со скидками. И вы поймете, что жить можно! Вы станете моложе, красивее и стройнее! Макарошки всегда стоят одинаково! А после 40 дней поста только здоровья прибавится!». После таких рекомендаций Наталью Соколову уволили.

В 2018 году председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс обвинил россиян в неблагодарности к бизнесменам. "Общество, в моем понимании, глубоко инфантильно, оно вообще за 25 лет не удосужилось даже сказать "спасибо" бизнесу ", – сказал он в ходе дискуссии на Общероссийском гражданском форуме. Он уверен в том, что наш народ не «дозреет» для того, чтобы выразить благодарность.

В 2019 году глава одной из организаций "Роскосмоса" Станислав Жарков в переписке с пользователями Facebook назвал россиян, дома которых попали под реновацию, "скотобазой". После высказывания его уволили.

В марте 2019 депутат Волгоградской областной думы Гасан Набиев сделал резонансное заявление. По его мнению, те россияне, которые получают пенсию в 8 тысяч рублей, на самом деле являются «тунеядцами» и «алкашами». В бедственном материальном положении граждане виноваты сами, считает Набиев, в декларации указавший свой доход в 56,5 миллиона рублей (2016 год), он владеет тремя квартирами.

Весной 2019 заместитель главы краевого Минздрава, члена партии «Единая Россия» Михаил Мальцев заявил, что пермские пенсионеры ложатся на лечение в стационар лишь для того, «чтобы сэкономить деньги на продуктах и немного отдохнуть от домашних забот», и тем самым наносят ущерб бюджету.

Также не будем забывать высказывания экс-кандидата в президенты РФ Ксении Собчак о генетическом отребье, историка Юрия Пивоварова – о том, что Россия должна потерять Сибирь и Дальний Восток, и музыковеда Артемия Троицкого, назвавшего русских мужчин животными.

Зачастую не обходятся без оскорблений простых людей и наши звёзды в Сети. Певица Елена Ваенга решила «приструнить» тихую пенсионерку из Тюмени. Артистка неожиданно обратила внимание на кулинарный блог, который ведет домохозяйка, и написала неприятный комментарий с упрёком, что у пенсионерки стол накрыт так богато. В результате — на страницу пенсионерки обрушилась слава, а вот Ваенге пришлось закрыть свой Instagram.

Российский автор-исполнитель Юрий Лоза был заблокирован на Facebook за чрезмерное употребление таких оскорбительных слов, как «москаль» и «ватник». По заявлению Лозы, он никого не хотел никого обидеть, а слова были вырваны из контекста. Вот только к его оправданиям мало кто прислушался.